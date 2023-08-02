Глава приграничного региона России показал видео с вооруженными дружинниками

Губернатор Курской области Старовойт показал видео с вооруженными дружинниками

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт показал видео с вооруженными дружинниками. Кадры глава российского региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что властям региона удалось проработать механизм обеспечения дружинников оружием.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден», — сообщил он.

На публикуемых кадрах бойцам дружины в балаклавах выдают автоматы, после чего те приступают к тренировкам с оружием.

Дружины сформировали и в Белгородской области, также подвергавшейся атакам Вооруженных сил Украины.