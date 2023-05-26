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07:25, 26 мая 2023Россия

Губернатор Курской области предложил правила выдачи оружия народным дружинам

Курский губернатор Старовойт предложил правила выдачи оружия добровольцам-дружинникам

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Курской области нужно дать право на использование оружия для членов подразделений территориальной обороны. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт, пишет РБК.

Глава области уточнил, что оружие народным дружинам может пригодиться в нескольких случаях. Оружие для этого хранится в установленном законом виде.

«Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — сказал Старовойт.

По его словам, все члены дружины экипированы, они проходили курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Формирование территориальной обороны еженедельно проводит стрельбы на полигонах Минобороны и Росгвардии, также дружинников обучают инструкторы ЧВК «Вагнер».

Ранее в Белгородской области после атаки диверсантов решили вооружить отряды территориальной обороны. Уже сформированы семь батальонов теробороны, состоящие почти из трех тысяч человек.

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Анастасия Шейкина
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