Губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Губернатор Гладков: БПЛА сбит над селом Никольское Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над селом Никольское в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). На данный момент уточняется информация о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

17 августа российские силы ПВО также сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 9 утра. В результате пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

За день до этого, 16 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.