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10:52, 16 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Гладков: село Поповка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. Об этом в среду, 16 августа, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. «Есть повреждения в одном частном домовладении — пробита кровля, посечены фасад здания и забор», — написал он.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 15 августа в результате обстрела села Новая Таволжанка пострадали два человека.

С октября 2022 года на территории региона введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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