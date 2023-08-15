Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

При обстреле ВСУ Новой Таволжанки Белгородской области пострадали два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области — пострадали два человека. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — написал он.

По данным Гладкова, мужчину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, а женщину с осколочными ранениями в удовлетворительном состоянии — в ЦРБ. Обоим оказывают необходимую медпомощь.

Днем ранее, 14 августа, глава региона заявил, что ВСУ ударили по окраине хутора Брянские Липяги Белгородской области ракетой комплекса «Точка-У». Она упала в восьми километрах от границы. В результате случившегося никто не пострадал.