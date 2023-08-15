Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области — пострадали два человека. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — написал он.
По данным Гладкова, мужчину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, а женщину с осколочными ранениями в удовлетворительном состоянии — в ЦРБ. Обоим оказывают необходимую медпомощь.
Днем ранее, 14 августа, глава региона заявил, что ВСУ ударили по окраине хутора Брянские Липяги Белгородской области ракетой комплекса «Точка-У». Она упала в восьми километрах от границы. В результате случившегося никто не пострадал.