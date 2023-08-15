Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 15 августа 2023Россия

Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

При обстреле ВСУ Новой Таволжанки Белгородской области пострадали два человека

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа Белгородской области — пострадали два человека. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — написал он.

По данным Гладкова, мужчину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, а женщину с осколочными ранениями в удовлетворительном состоянии — в ЦРБ. Обоим оказывают необходимую медпомощь.

Днем ранее, 14 августа, глава региона заявил, что ВСУ ударили по окраине хутора Брянские Липяги Белгородской области ракетой комплекса «Точка-У». Она упала в восьми километрах от границы. В результате случившегося никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты данные о владельце взорвавшейся автозаправки в Махачкале

    На Западе объяснили военные неудачи Украины

    На российском мясокомбинате произошел выброс аммиака

    Российская нефть резко подорожала

    Адвокаты Трампа назвали обвинения в Джорджии абсурдными

    Названы сроки отключения 3G в России

    Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

    На Западе рассказали о страхе украинцев перед мобилизацией

    В Киргизии гражданина республики задержали за участие в СВО

    Россиянин лишился сотен тысяч рублей из-за своих голых фото на сайте знакомств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости