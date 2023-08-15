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11:09, 15 августа 2023Россия

ВСУ ударили по российскому региону ракетой комплекса «Точка-У»

Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгородской области ракетой комплекса «Точка-У»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области ракетой комплекса «Точка-У». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Ракета ударила по окраине хутора Брянские Липяги в восьми километрах от российско-украинской границы, уточнил губернатор. Пострадавших нет.

В результате атаки повреждена линия электропередачи, в семи населенных пунктах было нарушено энергоснабжение. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий удара.

14 августа украинские войска попытались атаковать Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами. ВСУ предприняли две попытки вторгнуться в российское воздушное пространство с получасовым интервалом. Обе были отражены системами противовоздушной обороны.

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    Алан Босиков
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