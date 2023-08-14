В Минобороны России рассказали о двух попытках атак беспилотников ВСУ

Минобороны: пресечены две попытки атаки беспилотников ВСУ по российским объектам

Российские военные пресекли две попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам РФ. Об этом рассказали журналистам в Минобороны (МО) России.

По словам представителей оборонного ведомства, первая попытка атаки была совершена в 12.15 (мск), вторая — через полчаса после первой, в 12.45 (мск). Обе были отражены системами противовоздушной обороны.

В Минобороны уточнили, что обе попытки атаки имели место в Белгородской области. «Пострадавших и разрушений нет», — подытожили в МО.

Ранее сегодня, 14 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Пушкарное были сбиты две воздушные цели.