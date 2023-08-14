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13:19, 14 августа 2023Россия

Над Белгородской областью сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородской областью сработала система ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее, 13 августа, Гладков дважды сообщал о работе системы ПВО. Один беспилотник самолетного типа был сбит в районе села Соломино.

С октября 2022 года в Белгородской области, а также еще в семи регионах страны действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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