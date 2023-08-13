Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом

Губернатор Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области сообщил, что в Белгородском районе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа», — написал он и добавил, что информация о последствиях на земле не поступала.

Около 12:30 глава приграничного российского региона также заявлял о работе системы ПВО. По его словам, был сбит БПЛА самолетного типа.