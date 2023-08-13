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11:47, 13 августа 2023Россия

В Минобороны заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ

В Минобороны заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ на российские объекты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника самолетного типа, однако данная попытка была пресечена российскими военными. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинский БПЛА был замечен в небе над Белгородской областью 13 августа около 11 часов утра по московскому времени и уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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