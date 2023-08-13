В Минобороны заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ на российские объекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника самолетного типа, однако данная попытка была пресечена российскими военными. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинский БПЛА был замечен в небе над Белгородской областью 13 августа около 11 часов утра по московскому времени и уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).