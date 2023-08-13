Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области

Минобороны РФ: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Белгородской области

Минобороны России в Telegram-канале сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам в РФ.

По информации военного ведомства, российская система противовоздушной обороны (ПВО) в районе 4:00 ночи на воскресенье, 13 августа, уничтожила украинский дрон над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.