Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и автоматных очередях

Baza: жители Красной Яруги и Прилесья сообщили о взрывах и автоматных очередях

Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Официальной информации о произошедшем пока не было.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к Шебекино. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал он. Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.