Власти Белгородской области заявили о работе системы ПВО

Гладков заявил о работе системы ПВО над Белгородским районом

В Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», — написал представитель власти.

Ранее о попытке Украины атаковать территорию России сообщило Министерство обороны. Там уточнили, что в районе 11:00 13 августа российскими средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, а спустя еще полчаса — около 11:30 — над Курской областью.

С октября 2022 года в Белгородской и Курской областях, а также еще в шести регионах страны действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.