Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 13 августа 2023Россия

Власти Белгородской области заявили о работе системы ПВО

Гладков заявил о работе системы ПВО над Белгородским районом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», — написал представитель власти.

Ранее о попытке Украины атаковать территорию России сообщило Министерство обороны. Там уточнили, что в районе 11:00 13 августа российскими средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, а спустя еще полчаса — около 11:30 — над Курской областью.

С октября 2022 года в Белгородской и Курской областях, а также еще в шести регионах страны действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили об открытии огня для остановки сухогруза в Черном море

    Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами

    Стало известно о связях украинских чиновников с опальным депутатом ради оружия

    Судовой механик назвал главные опасности своей работы

    Польша пожаловалась на приток российских мигрантов

    Сильный пожар в Подмосковье попал на видео

    Уничтожение FPV-дроном спутниковой системы Starlink ВСУ показали на видео

    Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

    Появились подробности о вспыхнувшем в Раменском пожаре

    Мятежники в Нигере отказались идти на условия ЭКОВАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости