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15:24, 21 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в приграничном регионе

Минобороны России заявило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«21 августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Ранее губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке БПЛА. По его словам, аппарат сбросил осколочный боеприпас для гранатомета на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, добавил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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