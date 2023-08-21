Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в приграничном регионе
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«21 августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — пояснили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке БПЛА. По его словам, аппарат сбросил осколочный боеприпас для гранатомета на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, добавил он.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.