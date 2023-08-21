Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

Воробьев сообщил президенту Путину в Кремле о сбитых в Подмосковье двух БПЛА

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил президенту России Владимиру Путину в Кремле о двух беспилотных летательных аппаратах, которые были сбиты в регионе силами противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

Кроме того, Воробьев обсудил с главой государства подготовку к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла, а также ситуацию с аварийным жильем в регионе.

Также губернатор подчеркнул, что Московская область организовала отдых на море для 1600 детей из Донбасса и из семей участников спецоперации.