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14:27, 21 августа 2023Россия

Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

Воробьев сообщил президенту Путину в Кремле о сбитых в Подмосковье двух БПЛА
Андрей Воробьев и Владимир Путин

Андрей Воробьев и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил президенту России Владимиру Путину в Кремле о двух беспилотных летательных аппаратах, которые были сбиты в регионе силами противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

Кроме того, Воробьев обсудил с главой государства подготовку к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла, а также ситуацию с аварийным жильем в регионе.

Также губернатор подчеркнул, что Московская область организовала отдых на море для 1600 детей из Донбасса и из семей участников спецоперации.

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    Анна Щербакова
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