Два человека пострадали при падении украинского БПЛА под Истрой

Воробьев: мужчина и женщина пострадали при падении БПЛА в горокруге Истра

Два человека пострадали при падении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном городском округе Истра. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате случившегося за помощью обратились мужчина и женщина. По данным Воробьева, последняя от госпитализации отказалась, мужчину же доставили в одно из медучреждений Подмосковья.

Губернатор Московской области уточнил, что беспилотники были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) на западе и северо-западе региона.

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в горокруге Истра.

Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

В тот же день в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны разъяснили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.