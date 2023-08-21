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09:57, 21 августа 2023Россия

Два человека пострадали при падении украинского БПЛА под Истрой

Воробьев: мужчина и женщина пострадали при падении БПЛА в горокруге Истра

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Два человека пострадали при падении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном городском округе Истра. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате случившегося за помощью обратились мужчина и женщина. По данным Воробьева, последняя от госпитализации отказалась, мужчину же доставили в одно из медучреждений Подмосковья.

Губернатор Московской области уточнил, что беспилотники были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) на западе и северо-западе региона.

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в горокруге Истра.

Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

В тот же день в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны разъяснили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

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    Анна Щербакова
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