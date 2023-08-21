Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник под Москвой

МО РФ: силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в городском округе Истра

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под Москвой. Его засекли в городском округе Истра. Об этом заявили в Минобороны в понедельник, 21 августа.

В ведомстве пояснили, что попытка атаки беспилотника была предпринята в 08:16. По сведениям Минобороны, уничтоженный дрон относился к самолетному типу.

В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны подчеркнули, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

Пострадавших в результате падения аппарата нет, заверили в ведомстве.

20 августа российские средства ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.