Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 21 августа 2023Россия

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник под Москвой

МО РФ: силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в городском округе Истра

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под Москвой. Его засекли в городском округе Истра. Об этом заявили в Минобороны в понедельник, 21 августа.

В ведомстве пояснили, что попытка атаки беспилотника была предпринята в 08:16. По сведениям Минобороны, уничтоженный дрон относился к самолетному типу.

В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

До этого в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны подчеркнули, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

Пострадавших в результате падения аппарата нет, заверили в ведомстве.

20 августа российские средства ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с украинскими снарядами. Военные акцентировались на разрушении логистики ВСУ

    Условия скидки в московском ресторане развеселили пользователей сети

    Непрерывный экономический рост Китая завершился

    Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме

    В турецком городе 12 человек погибли в аварии с автобусом

    В США заявили об удвоении поддержки немцами «Альтернативы для Германии»

    Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    На подлете к Москве был сбит беспилотник

    В Запорожской области применят советский опыт в экономике

    Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости