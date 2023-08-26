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08:05, 26 августа 2023Интернет и СМИ

На Западе назвали цель атак украинских дронов на Россию

NYT: в США связывают атаки дронов на РФ с поднятием духа ВСУ и украинцев
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Unsplash.com

Западное издание The New York Times назвало цель атак дронов на Россию. Чиновники США связывают их с необходимостью поднятия духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и населения страны, говорится в материале.

В статье отмечается, что Киев, атакуя беспилотниками российскую территорию, стремится показать украинской общественности, что еще может нанести ответный удар на фоне медленно идущего контрнаступления.

Американские чиновники считают, что целью является поднятие морального духа населения и военных. В США полагают, что ВСУ продолжат атаковать Россию дронами.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму. По его словам, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост, которая произошла 12 августа. Таким образом украинские войска отвечают на действия России, добавил он.

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    Марина Совина
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