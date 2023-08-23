В Крыму предложили первыми нанести удар по главе украинской разведки из-за угроз

Глава ГС Крыма Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову

Глава Госсовета (ГС) Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

Накануне Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму. По его словам, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России. «Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — сказал он.

В ответ Константинов заявил, что Киев понимает только язык силы. «Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове», — сказал он.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост. По его словам, таким образом украинские войска отвечают на действия России.