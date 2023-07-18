Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 18 июля 2023Россия

В Крыму за ночь сбили 28 беспилотников

Глава Крыма Аксенов заявил, что за ночь на полуострове сбили 28 беспилотников

Фото: Unsplash.com

В ночь на вторник, 18 июля, в Крыму сбили 28 беспилотников. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», — написал Аксенов.

Материалы по теме:
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
17 июля 2023
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации.Что известно о жертвах?
17 июля 2023
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
17 июля 2023

Глава Крыма поблагодарил военнослужащих за службу и назвал их работу четкой и слаженной. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации.

Днем ранее украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате теракта оказалось разрушено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии изучат подбитые российские танки из зоны СВО

    В Китае призвали Южную Корею прислушаться к предостережению России

    В Крыму за ночь сбили 28 беспилотников

    Тренер назвала упражнение из балета для прокачки ягодиц

    Украинский пленный рассказал о настраивании бойцов против русских в Британии

    Европу предупредили о рекордной жаре из-за теплового взрыва в Сахаре

    Эксперт дала совет жалующемуся на слишком короткий половой акт мужчине

    Учительницу арестовали за секс с учеником и съемки порно с его участием

    В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы

    Эксперт заявил о нехватке у США потенциала для удовлетворения амбиций на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости