В Крыму за ночь сбили 28 беспилотников

Глава Крыма Аксенов заявил, что за ночь на полуострове сбили 28 беспилотников

В ночь на вторник, 18 июля, в Крыму сбили 28 беспилотников. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», — написал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил военнослужащих за службу и назвал их работу четкой и слаженной. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации.

Днем ранее украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате теракта оказалось разрушено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы.