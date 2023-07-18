В Крыму за ночь сбили 28 беспилотников
Глава Крыма Аксенов заявил, что за ночь на полуострове сбили 28 беспилотников
В ночь на вторник, 18 июля, в Крыму сбили 28 беспилотников. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», — написал Аксенов.
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Глава Крыма поблагодарил военнослужащих за службу и назвал их работу четкой и слаженной. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации.
Днем ранее украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате теракта оказалось разрушено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы.