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06:08, 12 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотников на Крым

Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотников на Крым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на субботу, 12 августа, пытались атаковать объекты на территории Крыма. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что 14 беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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    Марина Совина
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