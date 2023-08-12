Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотников на Крым

Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотников на Крым

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на субботу, 12 августа, пытались атаковать объекты на территории Крыма. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что 14 беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.