Минобороны сообщило о пресечении попыток атак беспилотниками

МО РФ: пресечены попытки атак БПЛА в Калужской, Московской области и Севастополе

В ночь на четверг, 10 августа, над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, два дрона, летящих в направлении Москвы, уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Вблизи Севастополя дежурными средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря.

В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону города. В столичном аэропорту Внуково вводился план «Ковер». Такой план вводится, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты.

