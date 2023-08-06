Собянин заявил о попытке прорыва на Москву беспилотника

Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

В воскресенье, 6 августа, в районе 11:00 была попытка прорыва на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На подлете силами ПВО был уничтожен», — заявил он и похвалил военных за работу.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер», предполагающий незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе воздушных судов. Уточнялось, что такие действия принимаются, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что беспилотники снова пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».