Минобороны прокомментировало попытку атаки беспилотников на Москву

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских беспилотников на Москву

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на вторник, 1 августа, пытались атаковать объекты в Москве, два уничтожены над Подмосковьем, еще один подавлен, упал на территории комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщает Минобороны России.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области», — говорится об отражении атаки в комментарии военного ведомства.

Два дрона были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити», добавили в министерстве.

В ночь на 1 августа сообщалось, что БПЛА попал в одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице. Кроме того, стало известно, что российские системы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой ПВО при попытке пролета в город. По предварительным данным, пострадавших нет.

Прошлая атака на две башни столичного высотного комплекса произошла 30 июля, тогда фасады офисных зданий оказались повреждены. Происшествие обошлось без пострадавших.