Российская ПВО сбила беспилотник в Подмосковье

Экстренные службы сообщают о сбитом системами ПВО дроне в Подмосковье

Экстренные службы сообщили, что российские системы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Подмосковье. Информацию передал ТАСС. Пока о жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее жители Одинцово и Наро-Фоминска сообщили о беспилотниках и работе ПВО. Также о звуках взрывов в небе сообщают жители подмосковной Кубинки.

Тем временем в столице другой дрон атаковал одну из башен «Москва-Сити». Прошлая атака на две башни высотного комплекса произошла 30 июля, тогда фасады офисных зданий оказались повреждены. Происшествие обошлось без пострадавших.

Цель атак беспилотников на российские города определили в Госдуме. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что лица, сочувствующие Украине, запускают дроны, чтобы посеять панику. Чаще всего это происходит прямо с территории РФ и не имеет никакого отношения к ходу боевых действий.