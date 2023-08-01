Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:01, 1 августа 2023Россия

Российская ПВО сбила беспилотник в Подмосковье

Экстренные службы сообщают о сбитом системами ПВО дроне в Подмосковье
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экстренные службы сообщили, что российские системы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Подмосковье. Информацию передал ТАСС. Пока о жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее жители Одинцово и Наро-Фоминска сообщили о беспилотниках и работе ПВО. Также о звуках взрывов в небе сообщают жители подмосковной Кубинки.

Тем временем в столице другой дрон атаковал одну из башен «Москва-Сити». Прошлая атака на две башни высотного комплекса произошла 30 июля, тогда фасады офисных зданий оказались повреждены. Происшествие обошлось без пострадавших.

Цель атак беспилотников на российские города определили в Госдуме. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что лица, сочувствующие Украине, запускают дроны, чтобы посеять панику. Чаще всего это происходит прямо с территории РФ и не имеет никакого отношения к ходу боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал одну из башен «Москва-Сити»

    Московский аэропорт Внуково временно закрыли

    Стало известно об отсутствии пострадавших при атаке украинского БПЛА в Москве

    Российская ПВО сбила беспилотник в Подмосковье

    Популярная модель снялась в купальнике в лесу

    В Индии рассказали о громкой потере ВСУ

    Охранников российских школ предложили готовить к отражению вооруженных нападений

    На Украине заявили о росте числа уклонистов от мобилизации

    Жители двух подмосковных городов сообщили о беспилотниках и работе системы ПВО

    На Украине избили и унизили наемников из Колумбии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости