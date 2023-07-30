Стало известно о повреждениях башен «Москва-Сити» в результате атаки БПЛА

Собянин: ночью 30 июля украинские беспилотники атаковали две башни «Москва-Сити»

Три украинских беспилотника в ночь на 30 июля совершили атаку на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

Об атаке стало известно приблизительно в три часа ночи 30 июля. Звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

Предварительно известно, что обрушилось остекление на башне «IQ квартала» на площади 20 квадратных метров, также на площади 40 квадратных метров было повреждено остекление автомойки CrystalCity.

Позднее Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву.