Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 31 июля 2023Россия

В Госдуме назвали цель атак беспилотников на российские города

Депутат Гурулев: атаками БПЛА на российские города Киев стремится посеять панику
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Атаками беспилотников на российские города Украина пытается вызвать панику. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram.

Большинство дронов сочувствующие Украине лица запускают «прямо с нашей территории», утверждает депутат. Совершаемые таким образом теракты не имеют отношения к ходу боевых действий, отметил он.

Подобными действиями Украине и стоящему за ней Западу не удастся подорвать веру россиян в военное и политическое руководство страны, заявил Гурулев. Он призвал не поддаваться желанию «действовать жестче и быстрее в таких вопросах» и довериться специальным службам.

30 июля беспилотник влетел в одну из башен «Москвы-Сити». Взрывом было повреждено более ста стеклопакетов на семи этажах. В Кремле происшествие назвали проявлением сущности украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что налеты дронов на гражданские объекты являются террористическими ударами.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Захватившие власть в Нигере мятежники приостановили экспорт урана во Францию

    Декоратор развеяла мифы об организации пространства дома

    Кадыров рассказал об использовании чеченскими бойцами тактики диверсантов ВСУ

    Пляж популярного турецкого курорта закрыли из-за десятков неразорвавшихся мин

    iPhone спас жизнь упавшему с обрыва автомобилисту

    В российском регионе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

    Украине разрешили использовать порты в Хорватии для экспорта зерна

    Китайские города затопило из-за супертайфуна

    Раскрыты способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер

    Президент Киргизии полетел в салоне эконом-класса на юг республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости