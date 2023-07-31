В Госдуме назвали цель атак беспилотников на российские города

Депутат Гурулев: атаками БПЛА на российские города Киев стремится посеять панику

Атаками беспилотников на российские города Украина пытается вызвать панику. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram.

Большинство дронов сочувствующие Украине лица запускают «прямо с нашей территории», утверждает депутат. Совершаемые таким образом теракты не имеют отношения к ходу боевых действий, отметил он.

Подобными действиями Украине и стоящему за ней Западу не удастся подорвать веру россиян в военное и политическое руководство страны, заявил Гурулев. Он призвал не поддаваться желанию «действовать жестче и быстрее в таких вопросах» и довериться специальным службам.

30 июля беспилотник влетел в одну из башен «Москвы-Сити». Взрывом было повреждено более ста стеклопакетов на семи этажах. В Кремле происшествие назвали проявлением сущности украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что налеты дронов на гражданские объекты являются террористическими ударами.