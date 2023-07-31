В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотников на Москву

Песков: атака беспилотников на Москву подтверждает сущность киевского режима

Атака беспилотников на Москву, которая произошла в воскресенье, 30 июля, подтверждает сущность киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента сообщил, что не располагает информацией о том, какие конкретно дроны атаковали столицу в воскресенье. Он назвал актами отчаяния на фоне неудач на фронте попытки терактов со стороны Киева и удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России.

«Эти террористические удары нацелены именно на гражданские, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться. Конечно, о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится», — сказал Песков.

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. Президенту России Владимиру Путину доложили о новой атаке беспилотников.

В Минобороны назвали случившееся терактом. Там уточнили, что один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

