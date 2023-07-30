Минобороны заявило о пресечении террористической атаки БПЛА на Москву

Минобороны: пресечена попытка террористической атаки украинскими БПЛА на Москву

Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву.

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-сити».

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.