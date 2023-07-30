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11:09, 30 июля 2023Россия

Путину доложили о новой атаке беспилотников

Песков: президенту Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион

Фото: Сергей Петров / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о новой атаке беспилотников на Московский регион. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на вопрос, получил ли Путин соответствующий доклад.

Беспилотники атаковали район «Москва-Сити» в ночь на воскресенье, 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия были незначительно повреждены фасады двух офисных башен.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили о пресеченной попытки террористической атаки украинских беспилотников на столицу.

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    Полина Матюхина
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