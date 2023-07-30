Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников на «Москву-сити»
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подтвердил атаку украинских беспилотников на «Москву-сити».
«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити», — уточнил глава города.
По словам Собянина, жертв и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что башню «Москвы-сити», предварительно, влетел беспилотник, произошел взрыв. По информации Telegram-канала Mash, над зданием виден дым, на место прибыли экстренные службы.
Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте. Telegram-канал SHOT передавал, что в 50-этажном здании началась эвакуация.
Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Подмосковье вблизи Одинцова и Красногорска.