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04:31, 30 июля 2023Россия

Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников на «Москву-сити»

Мэр Собянин: ночью совершена атака украинских беспилотников на «Москву-сити»
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подтвердил атаку украинских беспилотников на «Москву-сити».

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити», — уточнил глава города.

По словам Собянина, жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что башню «Москвы-сити», предварительно, влетел беспилотник, произошел взрыв. По информации Telegram-канала Mash, над зданием виден дым, на место прибыли экстренные службы.

Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте. Telegram-канал SHOT передавал, что в 50-этажном здании началась эвакуация.

Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Подмосковье вблизи Одинцова и Красногорска.

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    Марина Совина
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