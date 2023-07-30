В башне Москвы-сити началась эвакуация
SHOT: в 50-этажной башне IQ-квартала «Москвы-сити» началась эвакуация
В 50-этажной башне IQ-квартала в «Москва-Сити» началась эвакуация, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«В 50-этажном здании IQ-квартала в Москва-Сити идtт эвакуация», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что башню «Москвы-сити», предварительно, влетел беспилотник, произошел взрыв. По информации Telegram-канала Mash, над зданием виден дым, на место прибыли экстренные службы.
Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.
Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Подмосковье вблизи Одинцова и Красногорска.