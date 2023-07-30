Стало известно о врезавшемся в башню «Москвы-сити» беспилотнике

«112»: в башню «Москвы-сити», предварительно, влетел беспилотник

Видео: Telegram-канал «112»

В башню «Москвы-сити», предварительно, влетел беспилотник, произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Жители Москвы и области сообщают о взрывах. На кадрах одна из башен Москва-Сити. Предварительно, в нее влетел беспилотник», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, над зданием виден дым, на место прибыли экстренные службы.

Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

Ранее, утром 24 июля, на Москву была совершена атака с применением БПЛА. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.