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03:29, 1 августа 2023Россия

Жители двух подмосковных городов сообщили о беспилотниках и работе системы ПВО

112: в Одинцово и Наро-Фоминске сообщили о беспилотниках и работе системы ПВО

Фото: Telegram-канал «112»

Жители двух городов в ПодмосковьеОдинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал 112.

Кроме того, по данным издания Baza, о звуках взрывов в небе сообщают жители подмосковной Кубинки.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский дрон. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, заявивший об отсутствии серьезных разрушений.

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    Марина Совина
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