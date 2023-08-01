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03:37, 1 августа 2023Россия

Беспилотник атаковал одну из башен «Москва-Сити»

«112»: беспилотник атаковал одну из башен «Москва-Сити»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Информацию агентству ТАСС подтвердили в экстренных службах.

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. В частности, частично обрушилось остекление на башне «IQ квартала» — там находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, заявивший об отсутствии серьезных разрушений.

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    Марина Совина
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