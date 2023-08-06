Небо над московским аэропортом закрыли из-за неизвестного объекта
В аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер» из-за неизвестного воздушного объекта
В московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер», предполагающий незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе воздушных судов. Об этом 6 августа сообщает Telegram-канал Mash.
Такой план вводится, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты.
По данным онлайн-табло авиагавани, временно задержаны более десяти рейсов на вылет и 15 рейсов на прилет.
В конце февраля из-за неопознанного летающего объекта закрывали небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.