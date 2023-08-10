Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках под Москвой

Собянин сообщил о двух сбитых ударных беспилотниках, летящих в сторону Москвы

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его информации, один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД около 4:00 утра четверга, 10 августа.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково введен план «Ковер». Такой план вводится, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты. Он предполагает закрытие неба над воздушной гаванью и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

В воскресенье утром, 6 августа, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник пытался прорваться на территорию города. Из-за беспилотника временно приостанавливали работу аэропорта «Внуково» и вводили план «Ковер». В Министерстве обороны рассказали, что дрон уничтожили в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.