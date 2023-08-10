Небо над аэропортом в Москве закрыли из-за неизвестного объекта

Baza: в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер», задержано 11 рейсов

План «Ковер» введен в московском аэропорту Внуково. Он предполагает закрытие неба над воздушной гаванью и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным план был объявлен около 2:30 в ночь на четверг, 10 августа. Такой план вводится, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты.

На данный момент в аэропорту задержано 11 рейсов на вылет и на прилет.

В воскресенье утром, 6 августа, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник пытался прорваться на территорию города. Из-за беспилотника временно приостанавливали работу аэропорта «Внуково» и вводили план «Ковер». В Министерстве обороны рассказали, что дрон уничтожили в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.