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12:10, 6 августа 2023Россия

Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили пытавшийся атаковать Москву дрон

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минобороны России подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву утром 6 августа, об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что дрон был сбит в 11:27 средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, добавили в МО РФ.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратами по объектам на территории Московской области», — заявили также в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что была отмечена попытка прорыва на Москву беспилотника. Перед этим в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер».

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    Антон Похиляк
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