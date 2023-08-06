Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили пытавшийся атаковать Москву дрон

Минобороны России подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву утром 6 августа, об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что дрон был сбит в 11:27 средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, добавили в МО РФ.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратами по объектам на территории Московской области», — заявили также в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что была отмечена попытка прорыва на Москву беспилотника. Перед этим в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер».