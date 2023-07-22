В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ

Аксенов заявил, что в результате атаки БПЛА ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — подчеркнул Аксенов.

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно ранее 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.