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12:22, 22 июля 2023Россия

В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ

Аксенов заявил, что в результате атаки БПЛА ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов

Фото: РИА Новости

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — подчеркнул Аксенов.

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно ранее 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

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    Варвара Кошечкина
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