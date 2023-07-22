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11:28, 22 июля 2023Россия

В Крыму заявили об атаке беспилотников ВСУ на объекты полуострова

Аксенов сообщил о попытке ВСУ атаковать БПЛА объекты в Красногвардейском районе Крыма

Фото: Dmitry Ant / Unsplash

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.

По его словам, на место происшествия для ликвидации возможных последствий уже прибыли сотрудники МЧС. «Работают все профильные службы», — подчеркнул Аксенов.

Ранее 22 июля стало известно о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту. Причины перекрытия не уточнялись.

Ранее сообщалось, что 20 июля три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. Отмечалось, что тогда два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще один посадили силами радиоэлектронной борьбы.

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