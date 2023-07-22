Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в субботу, 22 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный канал о ситуации на мосту.

Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

При этом причины перекрытия моста для автомобилей не уточняются.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.