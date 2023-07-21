Беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Крыму

Baza: три БПЛА попытались атаковать военный аэродром в поселке Гвардейское в Крыму

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

По информации издания, все произошло 20 июля. Два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще один посадили силами радиоэлектронной борьбы.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не было зафиксировано.

Накануне сообщалось, что неподалеку от села Межводное в Крыму обнаружили беспилотник, который был начинен взрывчаткой и поражающими элементами.

Как писал Telegram-канал Mash, дрон заметил 19-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что увидел пожар и разбросанные обломки БПЛА.

Сотрудники оперативных служб были вызваны к месту для разминирования.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов доложил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в центральной части полуострова.

