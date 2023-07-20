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16:09, 20 июля 2023Россия

Начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в Крыму

Mash: в Крыму обнаружили начиненный взрывчаткой и поражающими элементами беспилотник

Фото: Telegram-канал Mash

В Крыму обнаружили начиненный взрывчаткой и поражающими элементами беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что дрон был обнаружен близ села Межводное.

Как сообщает Mash, беспилотник обнаружил 19-летний местный житель. Мужчина нашел место падения дрона после того, как услышал взрыв, — на месте инцидента он увидел пожар и разбросанные обломки летательного аппарата.

Оперативные службы работают над разминированием неразорвавшихся элементов.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Сначала он врезался в вышку, а затем упал, но не взорвался.

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    Марк Леонов
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