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15:09, 20 июля 2023Россия

Системы ПВО сбили беспилотник в центре Крыма

Аксенов заявил, что системы ПВО сбили беспилотник в центральной части Крыма
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центральной части Крыма системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — пояснил политик. Других подробностей атаки БПЛА Аксенов не привел.

Он также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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Ранее 20 июля стало известно об атаке БПЛА на северо-западе Крыма. Уточнялось, что пострадала девочка-подросток, которую не смогли спасти врачи. Также получили повреждения четыре административных здания.

Впоследствии стало известно, что девочка в момент атаки беспилотника встречала с друзьями рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.

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    Никита Абрамов
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