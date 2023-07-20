Появились подробности гибели девочки при атаке беспилотника на Крым

«Mash на волне»: погибшая при атаке дрона 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет

Погибшая при атаке беспилотника на Крым 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет. Такие подробности происшествия приводит Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, девочка без спросу ушла из дома, чтобы встретить рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.

Пострадавшую россиянку госпитализировали в пять часов утра. После атаки она была без сознания. Врачи не смогли спасти школьницу.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на северо-западе полуострова. Уточнялось, что погибла девочка-подросток, также получили повреждения четыре административных здания.