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08:00, 20 июля 2023Россия

Появились подробности гибели девочки при атаке беспилотника на Крым

«Mash на волне»: погибшая при атаке дрона 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет

Погибшая при атаке беспилотника на Крым 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет. Такие подробности происшествия приводит Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, девочка без спросу ушла из дома, чтобы встретить рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.

Пострадавшую россиянку госпитализировали в пять часов утра. После атаки она была без сознания. Врачи не смогли спасти школьницу.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на северо-западе полуострова. Уточнялось, что погибла девочка-подросток, также получили повреждения четыре административных здания.

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    Анастасия Шейкина
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