Появились подробности гибели девочки при атаке беспилотника на Крым
«Mash на волне»: погибшая при атаке дрона 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет
Погибшая при атаке беспилотника на Крым 14-летняя школьница встречала с друзьями рассвет. Такие подробности происшествия приводит Telegram-канал «Mash на волне».
По его данным, девочка без спросу ушла из дома, чтобы встретить рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.
Пострадавшую россиянку госпитализировали в пять часов утра. После атаки она была без сознания. Врачи не смогли спасти школьницу.
20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на северо-западе полуострова. Уточнялось, что погибла девочка-подросток, также получили повреждения четыре административных здания.