Блинкен высказался о готовности Украины к переговорам с Россией

Блинкен: Украина пойдет на переговоры при поступлении такого предложения от РФ

Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.

Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев и присоединится к переговорам. Блинкен также добавил, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины». В то же время он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты не видят признаков интереса к дипломатическому разрешению конфликта.

Ранее член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся, когда этого захочет президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что Украина и Россия являются географическими соседями, поэтому мирные переговоры неизбежны. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем.