В Киеве не увидели предпосылок для переговоров с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: я не вижу предпосылок для переговоров с Россией

Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом NHK.

«(Я не вижу) предпосылок для переговоров с Россией в скором времени», — отметил глава украинского МИД.

Ранее французский политик и публицист Люк Ферри заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, их встреча длилась три часа. Российский лидер назвал прошедшие переговоры продуктивными и содержательными. В ходе встречи Эрдоган вновь предложил свое посредничество между Россией и Украиной.

