Le Figaro: провал контрнаступления ВСУ делает переговоры с Россией неизбежными

Переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил французский политик и публицист Люк Ферри в статье для Le Figaro, согласившись с позицией бывшего президента Франции Николя Саркози по разрешению украинского кризиса.

Ферри отметил, что контрнаступление Киева не увенчалось успехом даже несмотря на многомиллиардную военную поддержку США. Он поддержал мнение Саркози, что Украина — мост между РФ и Западом. «В силу своей истории, географии и взрывного культурного разнообразия, призвание Украины не в том, чтобы вступать в НАТО и Европейским союзом. Утверждать обратное — значит не только разбрасываться ложными обещаниями, но и рисковать, как это уже показала гражданская война на Донбассе, разорвать Украину на части», — написал французский политик.

Также Ферри назвал невозможным для Украины сценарий возвращения Крыма силой. При этом, если Киеву удастся вернуть контроль над полуостровом, это не прекратит военных действий на Донбассе, которые начались из-за невыполнения Минских соглашений.

Ранее Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Он предположил, что в республике нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества для утверждения ее статуса, отметив, что большая часть жителей полуострова считает себя русскими.