Николя Саркози назвал иллюзией возвращение Украиной Крыма. Что еще бывший французский президент заявил о будущем Киева?

Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией возвращение Крыма в состав Украины

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Он указал, что Крым был российской территорией до 1954 года, а большая часть жителей полуострова считали и считают себя русскими.

«[В связи с этим] я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия» Николя Саркози Экс-президент Франции

При этом Саркози считает, что в республике нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества для утверждения ее статуса. Такие же референдумы стоит провести и в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, добавил он.

О членстве Украины в ЕС

Высказываясь о политическом будущем Киева, Саркози выразил сомнение в том, что призвание Украины заключается в членстве в Европейском союзе (ЕС).

В первую очередь, отметил он, Украина не готова и не соответствует требуемым критериям для вступления в объединение. А кроме того, продолжил он, она должна оставаться нейтральным государством, в этом статусе он не видит ничего негативного.

Украина — связующее звено между Западом и Востоком, и должна им оставаться (...). Необходимо быть последовательными и особенно — реалистичными (...). Требовать от Украины выбирать между [Россией и Европой], на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона Николя Саркози экс-президент Франции

По мнению Саркози, сейчас «Брюссель дает Киеву ложные обещания, которые не будут выполнены». При этом Украина может получить международные гарантии безопасности от западных государств и без вступления в ЕС, полагает он.

Об украинском конфликте

Говоря о конфликте на Украине, Саркози призвал ЕС встать на путь дипломатии, а не следовать интересам США, затягивая его. Экс-президент Франции считает, что Евросоюз больше не может придерживаться позиции «вести войну, не вступая в нее». Он призвал Брюссель взять на себя смелость, чтобы выйти из тупика.

Мы должны прояснить нашу стратегию, особенно если конфликт затянется. Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение Николя Саркози экс-президент Франции

Также Саркози предупредил, что ситуация на Украине может ухудшиться в любой момент.

В прошлом году Николя Саркози поставил под сомнение право Европейской комиссии (ЕК) принимать решение по Украине. Он указывал, что ЕК является прежде всего административным органом, и непонятно, в силу какой статьи европейских договоров ее глава Урсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики.

Единственное, что сейчас европейцы слышат, — это все новые миллиарды на закупки оружия. Все больше оружия — <...> все больше военных действий... Мы танцуем на краю вулкана Николя Саркози экс-президент Франции

По мнению бывшего французского президента, Евросоюз создает впечатление объединения, находящегося «на буксире у США».

Примечательно, что экс-кандидат в президенты Франции от движения «Реконкиста» Эрик Земмур предлагал Саркози на роль посредника между Россией и Украиной. Как считает Земмур, политик мог бы поспособствовать поиску мирного решения ситуации. Он напомнил, что Саркози выполнял посредническую роль во время событий в Грузии в 2008 году.