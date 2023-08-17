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00:06, 17 августа 2023Мир

Николя Саркози назвал иллюзией возвращение Украиной Крыма. Что еще бывший французский президент заявил о будущем Киева?

Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией возвращение Крыма в состав Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Он указал, что Крым был российской территорией до 1954 года, а большая часть жителей полуострова считали и считают себя русскими.

«[В связи с этим] я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия»

Николя СаркозиЭкс-президент Франции

При этом Саркози считает, что в республике нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества для утверждения ее статуса. Такие же референдумы стоит провести и в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, добавил он.

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О членстве Украины в ЕС

Высказываясь о политическом будущем Киева, Саркози выразил сомнение в том, что призвание Украины заключается в членстве в Европейском союзе (ЕС).

В первую очередь, отметил он, Украина не готова и не соответствует требуемым критериям для вступления в объединение. А кроме того, продолжил он, она должна оставаться нейтральным государством, в этом статусе он не видит ничего негативного.

Украина — связующее звено между Западом и Востоком, и должна им оставаться (...). Необходимо быть последовательными и особенно — реалистичными (...). Требовать от Украины выбирать между [Россией и Европой], на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона

Николя Саркозиэкс-президент Франции

По мнению Саркози, сейчас «Брюссель дает Киеву ложные обещания, которые не будут выполнены». При этом Украина может получить международные гарантии безопасности от западных государств и без вступления в ЕС, полагает он.

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Об украинском конфликте

Говоря о конфликте на Украине, Саркози призвал ЕС встать на путь дипломатии, а не следовать интересам США, затягивая его. Экс-президент Франции считает, что Евросоюз больше не может придерживаться позиции «вести войну, не вступая в нее». Он призвал Брюссель взять на себя смелость, чтобы выйти из тупика.

Мы должны прояснить нашу стратегию, особенно если конфликт затянется. Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение

Николя Саркозиэкс-президент Франции

Также Саркози предупредил, что ситуация на Украине может ухудшиться в любой момент.

В прошлом году Николя Саркози поставил под сомнение право Европейской комиссии (ЕК) принимать решение по Украине. Он указывал, что ЕК является прежде всего административным органом, и непонятно, в силу какой статьи европейских договоров ее глава Урсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики.

Единственное, что сейчас европейцы слышат, — это все новые миллиарды на закупки оружия. Все больше оружия — <...> все больше военных действий... Мы танцуем на краю вулкана

Николя Саркозиэкс-президент Франции

По мнению бывшего французского президента, Евросоюз создает впечатление объединения, находящегося «на буксире у США».

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Примечательно, что экс-кандидат в президенты Франции от движения «Реконкиста» Эрик Земмур предлагал Саркози на роль посредника между Россией и Украиной. Как считает Земмур, политик мог бы поспособствовать поиску мирного решения ситуации. Он напомнил, что Саркози выполнял посредническую роль во время событий в Грузии в 2008 году.

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    Марина Совина
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